Football-Ligue des champions/Demi-finale retour : un PSG pas au niveau et maladroit, s’incline à nouveau face à Dortmund et ne verra pas Wembley

XALIMANEWS-Ce mardi soir au Parc des Princes en demi finale de Ligue des champions, le Paris Saint Germain s’est sabordé face au Borussia Dortmund (1-0). Battu sur le même score au match aller, les Franciliens, qui ont touché 4 fois les poteaux, sont éliminés sur la route de la finale.

Encore une fois, le rêve parisien se brise. Après la finale de 2020 perdue (1-0) devant le Bayern de Munich, le Paris Saint Germain rêvait grand pour cette édition 2023/2024, après avoir renversé le FC Barcelone en quart de finale retour en Espagne (1-3, 3-2). Ce mercredi au Parc des Princes, les Franciliens espéraient retourner les Marsupiaux victorieux (1-0) chez eux il y’a 6 jours. Dans un Parc rempli comme un oeuf par des fans surexcités et qui poussaient vers l’exploit, Mbappé et compagnie se sont montrés très frileux la plupart du match. Pas de prises d’initiative, beaucoup de manque d’envie, et malgré une réaction assez tardive après avoir concédé un but sur une tête d’Hummels(50e), les protégés de Luis Enrique ont touché 4 fois les poteaux pour s’incliner à nouveau et voir Dortmund, aller défier soit le Real de Madrid ou le Bayern de Munich, en finale à Wembley.