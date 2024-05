Basket-BAL 2024/Sahara Conference/J4 : la Douane dompte Rivers Hoopers avec un panier au buzzer et se relance (56-54), l’US Monastir bat APR (83-70) pour sa première victoire

XALIMANEWS-Ce jeudi au Dakar Arena et dans le cadre de la 4e journée du Sahara Conference de la BAL 2024, l’AS Douane a pris sa revanche (56-54) sur Rivers Hoopers qui concède son premier revers, tandis que l’US Monastir obtient sa première victoire en disposant (83-70) de l’Armée Patriotique du Rwanda.

Ce jeudi était la journée des premières dans la Sahara Conference du Basketball Africa League (BAL) édition 2024.

Les Gabelous qui comptaient 1 succès et 2 défaites devait se relancer pour garder leurs chances de qualification pour le tournoi de Kigali, et face aux leaders les Rivers Hoopers qui les avaient battus , il fallait se sublimer. Pari réussi par la Douane au terme d’une grosse bataille. Dominés d’un point lors du premier quart (15-14), les partenaires d’Allkaly Ndour vont renverser la tendance lors du deuxième acte en infligeant un 19-11 à l’adversaire pour aller à la pause avec une avance de 7 points (33-26). De retour des vestiaires, les Nigérians vont se rebiffer (15-7) et reviennent à moins 1 point à la fin du 3e quart (40-41). Cependant, les Sénégalais vont marquer plus de 3 points dans l’ultime acte, avec un panier au buzzer de Mike Fofana (16-13) pour remporter le gain du match (56-54) en prenant leur revanche et infligeant du coup aux Nigérians, leur première défaite dans la compétition. Les protégés de Pabi Gueye, avec deux succès, se relancent pour la course à la qualification.

Dans l’autre match de la journée, l’US Monastir a remporté une Première victoire dans cette Sahara Conference, en prenant sa revanche (83-70) sur l’Armée Patriotique du Rwanda (APR)