Au terme de 2 demi-finales âprement disputées, l’USCT Port et l’USPA ont décroché leurs tickets pour rejoindre la crème du basket masculin sénégalais, pour la première fois de leur histoire. Des victoires acquises au détriment des Tambacoundois et Lougatois. D’abord, ce sont les Dakarois du Port, qui en premiers ont décroché l’un des précieux sésames après un match solide devant le Tamba BC, un premier quart remporté (4-10) avant de se faire devancer à la mi-temps (27-25). Les hommes de Matar Ba repassent devant lors du 3e quart (42-39) avant de finir le job en s’imposant de 3 points (64-61) et décrocher le paradis. De son côté, la formation des Parcelles Assainies, qui ne compte pas beaucoup d’années de présence dans le monde du basket masculin local (2 ans d’existence), a brillé les étapes pour se retrouver à l’étage supérieur à la barbe et au nez d’écuries plus anciennes et plus expérimentées qu’elle. Face aux Ndiambour-Ndiambour du Lac Atlantic, battu (76-72) au terme d’un match à rebondissements. Le premier quart fut à l’avantage du Lac Atlantique (20-11) qui se verra retourner par l’USPA qui va aller à la pause avec un avantage de 9 points (35-26). Un écart que les Parcellois vont porter à plus 17 lors de l’avant dernier quart (60-43). Mais le dernier acte va être époustouflant, avec les Lougatois qui vont recoller au score (72-72) à 8,secondes de la fin, avant de se faire crucifier sur un tir primé plus la faute (76-72). Aux forceps, les hommes de Pape Malick Goudiaby décrochent leur montée en D1, malgré la courte existence de l’USPA dans le monde du basket sénégalais.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy