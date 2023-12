Les Évêques, respectant la dignité humaine, dénoncent toute tentative de légaliser l’avortement et l’homosexualité. Ils réitèrent le non-jugement des personnes et appellent à respecter l’intégrité physique, condamnant toute initiative contraire aux valeurs traditionnelles et religieuses chrétiennes. Monseigneur Benjamin Ndiaye invite à la sérénité et à la prière pour une véritable conversion des cœurs, impliquant prêtres, consacrés, fidèles laïcs et frères musulmans.

