Il cite également l’élaboration de 548 recommandations et mises à la disposition du président de la République et du Gouvernement à partir de l’audition de 145 structures et personnalités (élus territoriaux, directeurs nationaux et généraux, ministres de la République, de hauts cadres, des organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers…

XALIMANEWS- Le Haut Conseil des Collectivités territoriales (HCCT) a tenu ce mardi à son siège un point de presse pour se prononcer sur des questions d’actualité. En cinq (5) ans, le HCCT, conformément à ses missions et attributions adossées à un plan stratégique conçu, a élaboré de nombreux avis et recommandations, des contributions et des études sur des thématiques aussi variées et en cohérence avec les trois axes du PSE et aux préoccupations des populations.

