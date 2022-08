Quand au Matocain Noussair Mazraoui (24 ans). Arrivé en fin de contrat depuis l’Ajax, il était attendu comme le nouveau titulaire au poste de latéral droit devant le Français Benjamin Pavard. Mais, pour le moment, le Lion de l’Atlas est credité que de 20 minutes de temps de jeu en remplaçant le Français en fin de rencontre lors des deux premiers matchs. D’après Bild, il est pour le moment victime d’une préparation un peu freinée par les blessures et d’une adaptation à un nouveau championnat retardée. Pour le moment, les caciques du Bayern de Munich gardent la main et ne comptent pas perdre leurs postes au profit des nouvelles recrues, à moins qu’on s’appelle Sadio Mané, Ballon d’Or africain 2022 et en course pour le Ballon d’Or européen de la meme année.

Pour Mathys Tel (17 ans), jeune attaquant, son cas serait moins embêtant, mais le but est de lui donner du temps de jeu au fur et à mesure. Ryan Gravenberch (20 ans) est après Sadio Mané, la recrue la plus utilisée, mais toujours pas de titularisation pour lui (seulement 40 minutes jouées). Il est le 3ème choix dans la hiérarchie, derrière Marcel Sabitzer, revenu en grande forme cet été, et l’indéboulonnable Joshua Kimmich. En attendant le retour de Leon Goretzka, toujours blessé.

Mais au au-delà de ces triomphes, on a remarqué que parmi toutes ces recrues, enrôlées avec de grosses sommes d’argent, (Sadio Matthijs de Ligt 67 M€ + 10 de bonus, Mathys Tel 20 M€ + 10 de bonus, Ryan Gravenberch 18,5 M€ et Noussair Mazraoui libre), seul, Sadio Mané acheté à 35 M€+5 de bonus, est parvenu à gagner une place de titulaire, remplaçant Robert Lewandowsky parti chez les Catalans. Et pour cause, les autres sont victimes de la concurrence. Là où le Sénégalais, grâce à son talent, son vécu, est parvenu à s’insérer dans le schéma de Julian Naggelsman qui joue la carte de la continuité, les autres devraient attendre leur mal en parience, barrés par une concurrence féroce.

