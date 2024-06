Bras de fer à Ouakam pour un titre de foncier : Jaraaf Youssou Ndoye face à nouveau à la collectivité Léboue

XALIMANEWS-Le conflit entre l’Association de la collectivité Léboue de Ouakam et Jaraaf Youssou Ndoye se poursuit sans résolution, avec chacune des parties refusant de céder du terrain. Les deux camps, en litige pour le titre foncier n°5007/DG, rebaptisé 1751/NGA, comparaîtront demain devant la Cour suprême, suite à un recours déposé par la collectivité Léboue, apprend-on du du quotidien Les Échos.

En appel, Jaraaf Youssou Ndoye avait été acquitté par la Cour après une condamnation en première instance.

La Cour suprême a été saisie par l’Association de la communauté léboue de Ouakam, contestant l’arrêt de la Cour d’appel. La dispute autour du titre foncier n°5007/DG, désormais 1751/NGA, perdure depuis longtemps.

Selon les jeunes de Ouakam regroupés au sein d’une association, le site en question est une propriété commune, et environ un millier de propriétaires attendent de récupérer leur bien. Ils accusent Jaraaf Youssou Ndoye d’avoir délivré des permis d’occupation sans autorisation officielle, profitant du décès de Ndiogou Ndoye pour le faire, et ce, sans respecter le protocole qui exige trois signatures pour tout acte.

Jaraaf Youssou Ndoye, quant à lui, nie catégoriquement ces allégations, affirmant sa légitimité dans la délivrance des permis d’occupation. Les accusations de faux et usage de faux en écriture privée, escroquerie au jugement et escroquerie au service portées contre lui par le juge de première instance l’avaient précédemment condamné à trois mois avec sursis et au paiement de trois millions de francs pour la réparation du préjudice causé.