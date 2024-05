Burkina Faso : une organisation de la société civile sollicite l’intervention de la CPI sur la situation sécuritaire

XALIMANEWS-Au Burkina Faso, une organisation de la société civile demande l’intervention de la Cour pénale internationale (CPI) pour enquêter sur la situation sécuritaire préoccupante dans le pays, rapporte RFI ce jeudi.

La coalition de l’Afrique francophone pour la CPI lance un appel pressant au procureur de la CPI, ainsi qu’à l’Union africaine et aux Nations unies, pour condamner les nombreux massacres de civils et les violations des libertés des membres de la société civile, des syndicats et des dirigeants politiques. Ces coalitions exigent vigoureusement des enquêtes approfondies et des poursuites contre les responsables présumés de ces actes criminels.

« Il y a urgence », déclare le coordinateur des Coalitions francophones de la CPI, Ali Ouattara. Cette organisation de la société civile interpelle le procureur de la Cour pénale internationale sur la situation au Burkina Faso.

Dans un courrier adressé à La Haye ainsi qu’à des représentants de l’Union africaine et des Nations unies, les coalitions francophones dressent un tableau alarmant de la situation au Burkina Faso. Ils évoquent les millions de déplacés, les milliers de victimes d’attaques terroristes, ainsi que les exactions perpétrées par les forces régulières et leurs alliés, les VDP. De plus, des crimes à caractère ethnique ont été signalés sur le territoire burkinabè, incluant des enlèvements de personnalités civiles et politiques, des enrôlements forcés dans l’armée, ainsi que les massacres de Nodin et Soro en février dernier.