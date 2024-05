Caisse de Dépôt et de Consignation : Fadilou Keïta installé dans ses nouvelles fonctions de directeur général

XALIMANEWS- Nouvellement nommé à la tête de la Caisse de Dépôt et de Consignation (CDC), Fadilou Keïta vient de prendre, officiellement, les rênes de l’institution d’Etat. La cérémonie de passation de service a eu lieu, ce vendredi, entre le nouveau directeur général et Cheikh Issa Sall qui lui a transmis les dossiers.

En terrain connu, le fils de Nafi Ngom Keita, ex présidente de l’OFNAC, est manager en gestion financière et employé au sein de la CDC depuis une décennie.

Pour rappel, la CDC a été créée dans le cadre de la politique générale de développement économique du Sénégal. Elle dispose d’un statut spécial et a une mission spécifique qui consiste au financement du logement social et de standing, des travaux d’équipements des collectivités territoriales, de la politique de la ville, des petites et moyennes entreprises (PME), de projets stratégiques et structurants définis par l’État.