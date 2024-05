Football-Ligue 1/Ligue 2 : la Fédération Sénégalaise a procédé au remboursement des frais de transport des clubs

XALIMANEWS-La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a annoncé le remboursement des frais de transport des clubs de N1 et N2 pour la phase retour de la saison en cours, démontrant ainsi son engagement envers les clubs de football.

Selon Wiwsport, un montant total de 44 953 000 F CFA a été alloué à cet effet, réparti comme suit : 16 082 000 FCFA pour les clubs de N1 et 28 871 000 FCFA pour les clubs de N2. Cette initiative vise à faciliter la participation des clubs aux compétitions nationales.

Il est important de souligner que durant la première moitié de la saison du championnat N1 et N2, la FSF avait déjà remboursé un total de 45 287 000 F CFA à tous les clubs participants. En ajoutant les montants remboursés pour les deux phases, la FSF a ainsi versé un total de 90 240 000 FCFA aux clubs de N1 et N2 pour la saison en cours. Ces fonds remboursés permettront aux clubs concernés de couvrir leurs dépenses de déplacement et d’organisation, contribuant ainsi à renforcer leur stabilité financière.