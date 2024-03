Campagne électorale / Problème d’eau à Touba et à Mbacké : Amadou Bâ trouve la solution 

XALIMANEWS-Après son passage réussi à Guédiawaye, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby, majorité) s’est rendu hier soir dans le département de Mbacké. Une fois de plus, Amadou Bâ a su mobiliser les foules, cette fois-ci au marché de la gare, où des centaines de personnes se sont rassemblées pour accueillir le candidat à l’élection présidentielle du 24 mars prochain. La mobilisation exceptionnelle de tous les responsables locaux a particulièrement impressionné Amadou Bâ, qui a promis de résoudre les problèmes liés à l’emploi des jeunes.

« J’ai toujours affirmé que je serai le Président de l’emploi des jeunes », a-t-il déclaré d’emblée. Soucieux de gagner la jeunesse de cette localité, il a ajouté avec détermination : « Bien que ma priorité dans cette région soit l’eau, l’emploi des jeunes reste un objectif essentiel. Je m’engage à créer un million d’emplois et Mbacké bénéficiera largement de cette initiative, car elle est actuellement considérée comme le premier département du Sénégal. Malgré les investissements déjà réalisés, nous ne comptons pas nous arrêter là. Mbacké va connaître l’émergence d’ici 2030. »

Revenant sur la question de l’eau dans la localité, il dira : «j’ai inauguré le premier château d’eau mais ce n’est que le début. Touba sera branché au lac de Guiers. Cela permettra de régler définitivement le problème d’eau dans la zone».

Concernant les Daaras, Amadou Bâ promet, aussi d’accélérer le programme de modernisation : «En 2024, vous aurez une subvention de 10 milliards soit 4 milliards de plus la subvention actuelle».

Les femmes, aussi, n’ont pas été en reste. Le candidat envisage de mettre en place «une banque du gouvernement».

Cela facilitera, dit-il, «les transactions des émigrés et le financement des femmes». «Je voudrais que les femmes soient aussi autonomes que les hommes. Et pour ce faire, nous allons augmenter les financements des femmes», a-t-il indiqué non sans manquer de préciser que «les plus démunis seront mes priorités. Ainsi, je compte mettre en place une retraite organisée chez les maîtres coraniques. Je vais augmenter le nombre des bénéficiaires des bourses sociales à 500000».