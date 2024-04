Canada/Ramadan : distribution de Ndiogou mémorable de la Mission Teranga de Sandaga Montréal

XALIMANEWS-Le 30 mars 2024, la Mission Teranga de Sandaga Montréal a organisé une distribution de Ndogou mémorable au siège social de Sandaga Montréal, situé au 9124 boulevard Saint-Laurent.

Selon les organisateurs, cet événement a été une belle démonstration de solidarité, de partage et de fraternité dans l’esprit du Ramadan.

« Nous souhaitons exprimer notre plus profonde gratitude à tous ceux qui ont participé à cet événement. Votre présence, votre générosité et votre esprit communautaire ont illuminé la soirée et ont contribué à sa réussite exceptionnelle. Chaque sourire partagé et chaque moment de convivialité ont rendu cette distribution de Ndogou encore plus spéciale. » A d’emblée communiqué la structure sociale de la Diaspora, avant de poursuivre à l’endroit d’une de ses associés.

« Un remerciement tout particulier à notre partenaire Kraft, dont le soutien a été essentiel à la réalisation de cet événement. Grâce à leur générosité, nous avons pu offrir un Ndogou nourrissant et réconfortant à tous nos invités, marquant ainsi cette soirée de Ramadan avec un esprit de partage inégalé ». La Mission Teranga de Sandaga Montréal s’exprimer sa satisfaction tout en remerciant tous ceux qui se sont donnés corps et âmes pour la réussite de cet événement.

« Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli ensemble et nous sommes inspirés par l’impact positif que nous pouvons avoir lorsque nous unissons nos efforts pour le bien de notre communauté. Merci encore à tous les participants, bénévoles, et à Kraft pour votre générosité et votre engagement. Vous avez tous joué un rôle crucial dans le succès de cette belle soirée de Ndogou.