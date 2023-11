XALIMANEWS -L’opposant Ousmane Sonko, récemment visité par Habib Sy et par le député Guy Marius Sagna au Cap Manuel, semble être en excellente forme physique et mentale. Habib Sy et Guy Sagna ont partagé leurs observations après cette rencontre, soulignant que Sonko a repris le sport et adopté une alimentation saine.

