CESE : Le Rappeur « Fou Malade » réagit avec ironie à sa nomination

XALIMANEWS-À moins d’une semaine de la fin de son mandat présidentiel, le chef de l’État Macky Sall poursuit les nominations au sein des institutions nationales.

Ainsi, quelques jours avant la passation de pouvoir avec son successeur, il a désigné par décret présidentiel le rappeur Malal Almamy Talla, alias « Fou Malade », en tant que membre du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE).

Ce conseil joue un rôle crucial dans la consultation et l’émission d’avis sur les grandes orientations économiques, sociales et environnementales de la nation.

Lors de son passage en tant que chroniqueur dans l’émission « Quartier Général » sur la TFM, hier vendredi, Fou Malade a éclaté de rire en apprenant sa nomination. Le rappeur a déclaré qu’il n’avait jamais été consulté pour ce poste et qu’il venait de le découvrir dans le journal officiel.

« Je n’ai jamais été consulté. J’ai eu cette information en même temps que vous. J’ai reçu des félicitations de la part des personnes qui me connaissent, mais je n’étais pas au courant de cette nomination, et mon nom figure dans le journal officiel. On ne m’a pas consulté. Je ne connais rien du CESE. Ironie du sort, je vais exercer pendant quatre (4) jours parce que le CESE est dans le coma. Dans quatre jours, il sera mort », a-t-il ironisé.