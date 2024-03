Europe-Pays-Bas : à Ede, trois personnes relâchées après une prise d’otage toujours en cours

XALIMNEWS-Ce samedi, une prise d’otages était en cours à Ede, dans une localité des Pays-Bas. Trois personnes ont été relâchées et la police néerlandaise écarte pour le moment la piste d’un acte terroriste, a rapporté France 24.

Selon le média français, à Ede, ville des Pays-Bas, le centre-ville a été bouclé, a annoncé la police néerlandaise qui n’a pour le moment décelé aucun signe d’un « acte terroriste ».

« Trois otages viennent d’être relâchés. La situation n’est cependant pas terminée », a indiqué la police dans un communiqué publié sur le réseau social X.

Dutch police say they're dealing with a hostage situation in Dutch town of Ede, where a man is believed to be holding several people inside a pub pic.twitter.com/Nu7uWY4t2b