Challenge Trophy U20/Nouakchott 2024 (12-18 mai)/Demi finale : les Lionceaux, rugissants en seconde période, retournent les Sierra Léonais (33-24) et défieront la Guinée en finale

XALIMANEWS-Les Lionceaux, grâce à une superbe deuxième période, ont renversé les Sierra-Léonais sur un score de (33 à 24) pour se propulser ainsi en finale où ils affronteront la Guinée.

La première mi-temps de la demi-finale entre les Lionceaux et l’équipe de Sierra Leone a été très disputée. Durant les 30 premières minutes, les deux équipes se sont livré un combat intense, avec la Sierra Leone prenant souvent une légère avance au score, mais de justesse. À la 23e minute, les Anglophones menaient de justesse 9 à 8. Cependant, les Sénégalais ont réussi à égaliser à la fin de la première période sur un tir de pénalité (13-13). En revenant sur le terrain après la pause, les Lionceaux ont affiché une attitude plus agressive en défense, perturbant l’équipe adverse qui a subitement perdu en efficacité. Le Sénégal en a profité pour prendre l’ascendant, menant d’abord (18-15), puis (20-16). À quinze minutes de la fin, sous la direction de Moustapha Cissé et avec une performance remarquable d’Adama Ndiaye dans les cages, l’équipe sénégalaise a creusé l’écart pour mener 22-16, puis 25-18 à la 50ème minute. Avec une avance de 9 buts à la fin du match (33-24), les Lionceaux de 2024 se sont qualifiés pour la finale où ils affronteront la Guinée, victorieuse de la Mauritanie dans l’autre demi-finale sur un score assez flatteur (40-20).

Les Lionceaux, millésime 2024, se préparent à affronter en finale la Guinée, qui a aisément remporté sa demi-finale contre la Mauritanie sur le score de 40 à 20. Cette confrontation sera un rappel de l’édition 2022, et le Sénégal tentera de récupérer le titre qui est désormais entre les mains de la Guinée.