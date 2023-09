« Le championnat aura lieu le 23 septembre, et le Sénégal devait jouer contre l’Argentine le même jour à 20h (Heure du Sénégal ). Ce sont les autorités du ministère des Sports qui devaient nous fournir le billet d’avion. Nous tenons à rappeler l’importance de garantir des conditions optimales pour nos joueurs afin qu’ils puissent représenter dignement notre pays. Nous demandons aux autorités compétentes de faire le nécessaire pour résoudre ce problème dans les plus brefs délais, de manière que notre équipe puisse se rendre en Malaisie sans plus de retard. Nous remercions nos athlètes pour leur patience et leur engagement, et nous sommes convaincus qu’ils donneront le meilleur d’eux-mêmes dès leur arrivée sur le terrain. Restons solidaires pour soutenir notre équipe nationale de football des sourds dans cette période d’incertitude », ajoute le document.

