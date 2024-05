Cheikh Ahmed Tidjane Ba quitte la Banque Agricole « le Conseil d’Administration de la Banque… »

XALIMANEWS: Cheilkh Ahmed Tidjane Ba n’est plus â la tête de la Banque Agricole.

C’est lui qui donné l’information sur sa page Facebook.

« Aujourd’hui marque la fin d’un chapitre passionnant de ma vie professionnelle : le Conseil d’Administration de la Banque Agricole du Sénégal a décidé de mon remplacement à la tête de la banque. Je rends grâce à Allah le Miséricordieux. À ce moment précis de ma vie, je voudrais avoir une pensée pour mes défunts parents qui m’ont tout donné, exprimer mon infinie gratitude envers ma famille, ma merveilleuse épouse et mes enfants pour leur affection et leur soutien constants. Cette gratitude s’étend également à mes dévoués collaborateurs, à mes amis fidèles et à toute la communauté de ma Medina bien-aimée. Je remercie aussi l’État, notre actionnaire majoritaire, pour la confiance qu’il a placée jusqu’ici en ma modeste personne. Depuis mes débuts à l’École nationale d’administration, j’ai toujours eu à cœur de servir l’État, donc de servir le public avec dévouement et engagement. Je sais que tout n’a pas été parfait, mais je sais aussi conscient que l’imperfection, l’insuffisance et l’erreur sont consubstantielles à la nature humaine. Je suis convaincu que la nouvelle équipe de la banque, dirigée par une personne de grande qualité, compétente et engagée (je peux en témoigner), continuera à servir le Sénégal et le monde agricole avec excellence. Merci encore à tous et en avant pour de nouveaux défis ! », a-t-il-posté