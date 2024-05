Handball-Championnat Élite Dames/J7 : le deroutant Djadji Sarr va-t-il choquer le solide Golf ce dimanche pour l’attraction de la journée ?

XALIMANEWS-Ce dimanche à partir de 16 heures, le Jardin public de Rufisque sera le théâtre d’un affrontement épique entre le Golf HBC de Guédiawaye (2e, 15 pts+14) et Djadji Sarr de Saint Louis (4e, 14 pts+22), marquant la fin de la phase aller du championnat Élite féminin. À seulement un point d’écart, ces deux équipes se préparent pour un duel intense.

Les Dakaroises, réputées pour leur solide défense, affronteront les Nordistes dont l’attaque est redoutable, avec 184 buts marqués en 6 matchs. Avec la deuxième meilleure défense du championnat, Golf HBC (130 buts concédés) vise à contrer l’offensive de Djadji Sarr. Depuis leur défaite initiale face à Disso, Golf HBC a enregistré trois victoires et un match nul, tandis que Djadji Sarr a remporté trois victoires mais a subi deux défaites serrées.

Cette confrontation initialement programmé ce samedi, promet un spectacle intense le dimanche, où l’agressivité et la détermination défensive seront déterminantes. Une victoire pour Golf HBC consoliderait sa position de dauphin, tandis que Djadji Sarr cherchera à doubler ses adversaires au classement.

Avec deux blocs qui regorgent de beaucoup de talents, la gardienne internationale Ndeye Sokhna Sene, Mame Anta Bathily, Fama Gueye Lala, Sokhna Sylla, Aminata Dia Mya, Fatou Coundoul et Salimata Fall d’un côté, et Ndeye Fatou Sow, Khady Lo, Marième Ndiaye, Khady Pene, Maguette Diawara, Fatou Mendy Fall voire Agnès Sylva, de l’autre bord, les férus de handball devraient se réjouir de cette opposition et le jardin public de Rufisque pourrait chavirer de bonheur.

Le Golf HBC, fort de ses joueuses expérimentées, vise-t-il à réaliser un triplé contre son adversaire après ses deux victoires en championnat la saison dernière ? Ou bien Djadji Sarr, avec sa jeune équipe impressionnante, va-t-il mettre fin à cette série face aux Dakaroises et prendre sa revanche ? Nous en saurons plus ce samedi, et il est difficile de prédire le vainqueur avec certitude.

En outre, ce match sera également marqué par des retrouvailles épiques entre anciens collègues et partenaires, avec le jeune coach de Djadji Sarr, Mame Ndiaye, défiant son mentor Karim Faye, ainsi que les anciennes joueuses Aminata Dia et Fama Gueye Lala, maintenant sous les couleurs adverses.