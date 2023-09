XALIMANEWS: Les interventions de l’ONG Direct Aïd Society, dans le cadre de son programme humanitaire, se sont aussi poursuivies avec un camp de chirurgie pédiatrique. Hier, jeudi 21 septembre, 12 enfants ont été pris en charge à l’hôpital pour enfants de Diamniadio dont 5 cas en Orl et 7 en chirurgie pédiatrique.

L’hôpital pour enfant de Diamniadio a abrité hier, jeudi 21 septembre, un camp de chirurgie pédiatrique au cours duquel 12 enfants ont été opérés. Parmi ces interventions, cinq cas en Orl et sept en chirurgie pédiatrique ont été notés. Selon le coordonnateur de ce camp de chirurgie gratuite, Dr Khadim Rassoul Guéye, chirurgien pédiatrique, « pour le service ORL, l’essentiel des cas concerne la pathologie des amygdalites. Et pour la chirurgie pédiatrique, il y avait 1 cas de la pathologie traumatique crânien. On avait également un cas d’orthopédie. L’enfant avait une infection au niveau de l’os et de la moelle osseuse, le reste concerne la pathologie herniaire qui est fréquente dans notre pratique quotidienne». Selon la blouse blanche, « tout s’est bien passé. Hormis des enfants qui ont séjourné au niveau de l’hospitalisation, tout le reste va rentrer».

ADVERTISEMENT

Au niveau de l’hôpital pour enfants de Diamniadio, Fadel Ndiaye, chef de service administratif financier a fait la genèse de la collaboration avec ladite Ong. Il a informé que « le camp a été initié avec Direct Aïd Society pour une série de six camps de chirurgie programmés sur une durée de 6 mois avec la prise en charge d’une cinquantaine d’enfants par camp. 300 enfants devaient subir une intervention chirurgicale et une prise en charge gratuite ». Et de poursuivre : « Nous venons de boucler quatre programmes sur les six en 2 mois. Donc, on a plus ou moins respecté les délais d’exécution et il ne reste encore qu’un dernier programme. Et aujourd’hui sur les 300 prévus, on est à 214 pris en charge. » Organisées par l’Ong Direct Aïd Society qui poursuit son programme humanitaire, d’autres interventions sont prévues pour le mois prochain avec deux camps de chirurgie cumulés avec au moins 100 enfants qui seront opérés. Faisant le bilan des camps précédents au sein de l’hôpital de Diamniadio, le médecin Khadim Rassoul Guèye a renseigné : « il est composé de 105 enfants répartis dans trois services. En chirurgie pédiatrique, 74 enfants ont été opérés soit 78% des réalisations, le service ORL a pu bénéficier de 18 enfants soit 18% des réalisations et enfin le service ophtalmologique a pu faire bénéficier 8 enfants, soit 8% des réalisations » explique-t-il. A sa suite des autres intervenants, Ablel Latif Jabaralah, directeur du centre socio-éducatif de Diass de l’Ong Direct Aïd, initiatrice de ces camps de chirurgie, s’est réjoui du travail abattu dans le respect des délais d’exécution. « L’année prochaine, on fera 8 camps ou plus au lieu de 6 et on verra aussi avec l’hôpital de Mbour, s’il y a un bloc opératoire, pour faire une convention ».

Denise ZAROUR MEDANG Sud Quotiden