Colonel Dièye, nouvel aide de camp de BDF : Révélations sur ce neveu d’Abdou Diouf

XALIMANEWS- Il a été dévoilé aux sénégalais, juste après l’investiture de Bassirou Diomaye Faye. Colonel Pape Birame Dièye est de la trempe des sujets brillants. Ancien chef de cabinet du chef d’état-major général des armées sénégalaises, Pape Birame Dièye est le nouvel aide de camp du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Selon l’APS qui cite la Direction de l’information et des relations publiques des armées sénégalaises, le nouvel aide de camp du président de la République, issu du Bataillon d’artillerie, est passé par le Prytanée militaire de Saint-Louis et l’École spéciale militaire de Saint-Cyr (France). Le colonel Pape Birame Dièye a commandé le Prytanée militaire de Saint-Louis et le 12e Bataillon d’instruction Dakar-Bango. Il a également occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l’état-major général des armées sénégalaises.

le Colonel Pape Birame Dièye est encore réputé discret mais l’on sait que le neveu de l’ancien Président Abdou Diouf est un homme du sérail.

Dans les coulisses, l’on souffle que le nouvel aide de camp du Président de la République a gravi les échelons sans tambour ni trompette. Il est décrit comme un brillant Officier, intègre et d’une rare rigueur.

« Sa maison familiale est au HLM 5 de Dakar. Sa mère est la sœur du Président Abdou Diouf. Il a reçu une bonne éducation pour remplir la mission. On s’est connu jeune mais, c’est quelqu’un de très posé. Il a toutes les qualités professionnelles pour être l’Aide de camp du président de la République », a confié un proche au journal L’Observateur.