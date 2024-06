Conflit Israélo-palestinien : l »Égypte a reçu des « signaux positifs » du Hamas concernant une trêve avec Israël

XALIMANEWS-L’Égypte a reçu des « signaux positifs » du Hamas concernant une trêve avec Israël dans la bande de Gaza, selon des médias locaux, a rapporté France24 ce jeudi.

Par ailleurs, l’Espagne a annoncé qu’elle se joindrait à la procédure engagée par l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice contre l’offensive israélienne à Gaza. De son côté, l’armée israélienne a revendiqué la frappe sur une école de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens, causant plusieurs dizaines de morts.