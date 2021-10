Les chiffres qui concernent le marché du jeu vidéo Africain, ne reflètent pas le vrai potentiel de ce continent pour lequel le nombre de joueurs a été multiplié par 26 ces 5 dernières années (soit plus de 600 millions) dépassant ainsi ceux de l’Amérique du Nord, quand on sait qu’en 2050 , plus de la moitié de la population Africaine aura moins de 25 ans et passera d’1 à 2,4 milliards. Des solutions basées sur l’écosystème du jeu vidéo existent pour tirer pleinement profit de ce capital humain et développer à coup sur la croissance de l’industrie créative.

Dans l’air du temps, Madame le maire, Soham EL WARDINI accompagnée d’une forte délégation composée de Monsieur Cheikh GUEYE , Maire de la Commune de Dieuppeul Derklé, de Madame Fanta DIALLO , Directrice des sports de la jeunesse et de la vie associative, Madame Maye Seck SY , Chef du Service Relations Extérieures et Coopération a profité de son invitation à l’EXPO DUBAI 2020 pour signer avec TERANGA eSPORT , représentée par son Président, Lord Alajiman, une convention de partenariat autour d’un programme commun dénommé « DAKAR VISION DIGITALE » qui verra la création de la première infrastructure permanente professionnelle en Afrique autour du jeu vidéo. Elle sera le lieu le plus connecté, au Sénégal, ouvert au public avec des équipements de technologie de pointe, de dernière génération en son et vidéo.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy