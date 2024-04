Dans les coulisses de la formation du gouvernement : Le cas Mimi Touré au coeur du blocage

XALIMANEWS- L’attente, autour de la formation du gouvernement, risque de se prolonger. Pour cause, les tractations sont d’actualité et dans les coulisses, on parle d’enquête de moralité. Mais en réalité, selon le journal Bes Bi, le blocage viendrait du cas Mimi Touré, en la personne de l’ex Premier ministre et envoyée spéciale du Président sortant.

Le journal renseigne que l’ancienne collaboratrice de Macky Sall ne réclame pas de poste. Aminata Touré, informent nos confrères, aurait d’ailleurs décliné l’offre du Chef de l’État. Toutefois, ce dernier insiste pour lui rendre sa part pour le travail accompli, récemment, dans sa coalition. Diomaye auriat, tout simplement, à Mimi Touré d’être ministre d’Etat, déléguée au ministre des Affaires étrangères ou de la Justice. Mais les choses semblent toujours bloquer au moment où « les pastefiens ne veulent pas de vétérans » dans le nouvel attelage gouvernementale.

Cependant, Bassirou Diomaye Faye semble trouver le point juste. Le Président de la République fera de l’ex-Envoyée spéciale de Macky Sall la responsable qui devra « gérer une commission des réformes envisagées par le régime ». Elle se contentera de ce poste en attendant les prochaines élections Législatives pour « se retrouver soit à la Primature, soit au perchoir de l’Assemblée nationale. » Cela dépendra, rapporte la source, de la fonction qu’occupera l’actuel Premier ministre, Ousmane Sonko, souffle le journal.