Opération de sécurisation nationale : Plus de 600 agents mobilisés et 330 individus appréhendés

XALIMANEWS-Une vaste opération de sécurisation a été menée à travers tout le pays pendant la nuit, de mercredi à jeudi, de 21h à 5h. Cette initiative, orchestrée par la Direction de la Sécurité publique de la police nationale, a abouti à l’arrestation de 330 individus.

Parmi eux, 186 ont été appréhendés pour vérification d’identité, 46 pour ivresse publique et manifeste, 36 pour nécessité d’enquête, 20 pour possession et usage de chanvre indien, cinq pour détention de chanvre indien, un pour offre et cession, six pour racolage, un pour coups et blessures volontaires, quatre pour vol en flagrant délit, trois pour vol en réunion, un pour tentative de vol, quatre pour tapage nocturne, six pour usage de produits cellulosiques, un pour abus de confiance, un pour non-inscription sur le fichier sanitaire et social, et six pour vol.

Plus de 600 policiers ont été mobilisés pour assurer le succès de cette opération.