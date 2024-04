Déclaration de patrimoine : Mansour Faye clarifie sa « position »

XALIMANEWS-L’ancien ministre des Infrastructures terrestres et du Désenclavement s’est rendu au siège de l’Office National de lutte contre la Corruption et la Fraude (OFNAC) juste avant le discours à la nation du président à la veille de la célébration de l’indépendance du Sénégal. Ce discours du Président Bassirou Diomaye Faye a donné des assurances de non-poursuite à ceux prêts à restituer les fonds publics détournés. Mansour Faye a réagi à cette controverse en affirmant simplement qu’il se conforme à la loi, selon laquelle tout ministre doit déclarer son patrimoine avant et après son mandat.

«Pour certains postes, on fait une déclaration de patrimoine après nomination. Après la fin de cette fonction, il faut également faire une déclaration de patrimoine. C’est vrai que cela fait 12 ans que j’occupe des fonctions étatiques mais j’ai également d’autres choses à côté. Je suis arrivé dans le gouvernement quand j’avais 47 ans. Mais avant ça, de 0 à 47 ans, j’étais quelque part n’est-ce-pas ? », questionne-t-il. Et de poursuivre : «Je suis allé à l’OFNAC, j’ai reçu les documents, je les ai remplis. Il n’y a pas de délai pour faire cette déclaration, mais je me suis rendu à l’OFNAC pour remplir le document et faire ma déclaration », ajoute le maire de Saint Louis dans des propos recueillis par la Tfm.

Auparavant, Mansour Faye évitait de discuter de sa déclaration de patrimoine, mais après l’arrivée du nouveau gouvernement, il a été convoqué à l’OFNAC deux fois suite à des plaintes de la société civile. Il n’a pas honoré ces convocations, arguant que son statut de ministre ne l’y obligeait pas.