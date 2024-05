Dépenses controversées au ministère de la Pêche : La rénovation des vedettes de surveillance suscite des interrogations

XALIMANEWS-Les agents de la Cour des comptes ont relevé une anomalie majeure au sein du ministère de la Pêche pour la période 2019-2021. Selon leur rapport, la Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches (DPSP) de ce ministère comprend trois divisions : une division des opérations de surveillance, une division des inspections et du contrôle, ainsi qu’une division de la sécurité des pêcheurs artisans. Les moyens techniques et logistiques disponibles pour l’exécution de leurs missions comprennent un centre opérationnel, un aéronef et six vedettes de surveillance. Cependant, en mars 2021, le ministère de la Pêche a conclu un marché par entente directe avec la société MARTEL LTD de Port-Louis (République de Maurice) pour la rénovation des six vedettes de surveillance de la DPSP (deux vedettes de type RPB 20 et quatre vedettes de type RPB 12).

Les contrôleurs ont constaté que le coût total du marché s’élève à 5 600 000 000 FCFA hors taxe, soit 6 608 000 000 FCFA TTC. Or, ces six vedettes de surveillance et l’aéronef avaient été acquis par l’État du Sénégal en 2006 pour un montant de 4 000 000 000 FCFA. Le coût de la rénovation des vedettes de surveillance dépasse donc le coût initial d’acquisition. De plus, le contrat ne comprend pas de facture détaillée des prestations, en violation de l’article 13 du Code des marchés publics, selon le rapport de la Cour des comptes.

Le ministre de la Pêche de l’époque, Alioune Ndoye, interrogé par la Cour des comptes, a justifié cette augmentation des coûts en expliquant que les vedettes avaient été commandées en 2002 et rénovées près de 20 ans plus tard. Il a argumenté que l’augmentation des coûts était largement justifiée en raison de l’indice des prix de la construction navale, qui avait considérablement augmenté au cours des dernières années, passant de 93,1 en 2002 à 160,1 en 2022, soit une augmentation de plus de 72%.