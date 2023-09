Le bulletin spéciale et de prévision saisonnière à mi-parcours de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) publié avant hier, mardi 19 septembre, prévoit le maintien du réchauffement sur les côtes sénégalo-mauritaniennes et une fin des saisons des pluies tardive sur le Nord, l’Ouest et le Centre du pays, normal à tardive sur le reste du territoire national.

