Des pluis accompagnées d’orages annoncées dans plusieurs localités cette nuit (ANACIM)

Dans son bulletin prévisionnel de ce samedi, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce que « Des pluies accompagnées d'orages sont attendues cette nuit sur les localités de Kédougou, Kolda, Tambacounda et Bakel. Par la suite, ces activités pluvieuses toucheront le reste de la Casamance tandis que de faibles chances de pluies sont prévues sur Koungheul, Linguère et Matam. »

Mais, « En attendant, dans la journée du Samedi, un temps poussiéreux sera noté sur le pays avec un ciel orange en raison de particules de poussières en suspension dans l’atmosphère », a mentionné dans son bulletin l’ANACIM, qui prévient que « Demain matin, le ciel sera couvert sur le pays avec de maigres chances de pluies fines sur le littoral. »

Toutefois, « La chaleur sera relativement ressentie sur le pays avec une baisse notable des températures? qui, pour la plupart, seront en-dessous de 40°C. Sur le littoral, l’air sera beaucoup moins chaud » a précisé la météo.

De même, l’agence souligne que « La fraicheur nocturne et matinale sera légèrement sensible le long de la côte. »

Par ailleurs, « Les visibilités seront réduites par endroits surtout dans le Nord-est du fait de la présence de particules de poussières », ont fait savoir dans leur bulletin les prévisionnistes, avant de conclure que « Les vents seront d’intensité faible à modérée et de secteur variable sur le pays. »

