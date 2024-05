Diamniadio: Le PM Ousmane Sonko a ouvert les travaux du Conseil interministériel sur l’éducation et la formation

XALIMANEWS: Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a ouvert samedi à Diamniadio, les travaux d’un conseil interministériel consacré à la préparation des examens et concours dans le secteur de l’éducation et la formation pour l’année 2023-2024.

Outre le Premier ministre et le ministre de l’Education nationale, plusieurs membres du Gouvernement, des officiels, des spécialistes et partenaires techniques et financiers du secteur ont pris part à l’ouverture de ce conseil interministériel sur les examens et concours.

S’exprimant à l’ouverture de la rencontre, le ministre de l’Education nationale, Moustapha Guirassy a rappelé que les nouvelles autorités du Sénégal accordent “une importance capitale” au système éducatif.

Il a aussi fait part de l’ambition du gouvernement de faire évoluer le système éducatif sénégalais vers “une société éducative inclusive et efficiente” à l’horizon 2035.

“Nous devons faire évoluer notre système éducatif vers une société éducative inclusive et efficiente à l’horizon 2035”, a-t-il martelé à l’ouverture de ce Conseil interministériel qui se tient dans les locaux de son ministère à Diamniadio, à quelque 30 km à l’est de Dakar.

Cette future société éducative inclusive et efficiente, à l’horizon 2035, ambitionne de former un citoyen sénégalais “bien adossé à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles, préparé aux défis du développement durable, des sciences et technologies du numérique et l’intelligence artificielle”, a expliqué le ministre de l’Education nationale.