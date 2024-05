Diffamation : Cheikh Yérim Seck condamné à 6 mois d’emprisonnement…

XALIMANEWS-Ce mercredi 8 mai, le Tribunal correctionnel de Dakar a traité l’affaire entre Cheikh Yérim Seck et l’ex-capitaine de la gendarmerie, Seydina Oumar Touré. Après un examen public et contradictoire de la partie civile, le juge a reconnu Xavier Pryen, responsable des Éditions l’Harmattan, coupable de diffamation et le journaliste de complice de ce chef.

Les deux accusés ont écopé chacun d’une peine de six mois de prison avec sursis. Le tribunal a également reçu la demande en dommages et intérêts de Seydina Oumar Touré, lui accordant la somme de 5.000.000 FCFA pour tous les préjudices subis.

Le juge a ordonné à Xavier Pryen et Cheikh Yérim Seck de verser cette somme, sous la garantie des Éditions l’Harmattan, civilement responsable, et a exigé la publication de cette décision dans les journaux Walfadjri, L’Observateur et Le Soleil, aux frais des prévenus.