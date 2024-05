Handball-Challenge Trophy Zonal U18-U20/Nouakchott (12-18 mai) : des Lionceaux dans la dernière ligne droite de leur préparation, sous la direction de leurs coachs assez confiants

XALIMANEWS-Depuis le 3 mai dernier, les sélections U18 et U20 garçons sont à Thiès pour leur dernier stage préparatoire pour les Challenge Trophy zonaux de leurs catégories, qui va se dérouler en Mauritanie. Sous les ordres de Moustapha Cissé et Mame Ngor Seck, les deux entraîneurs titulaires des Juniors et des Cadets, les jeunes sélectionnés travaillent d’arrache-pied pour être prêts durant les compétitions.

Les équipes U18 et U20, vice-championnes de leurs catégories, se préparent ardemment pour les Challenge Trophy zonaux de 2024 après avoir été détrônées par les équipes guinéennes. Déterminées à récupérer leurs titres, autrefois indiscutables dans la région, les équipes sénégalaises s’entraînent avec acharnement dans la capitale du Rail. Sous la direction du Sergent Chef Moustapha Cissé, coach des Juniors assisté par Khalifa Abdoul Aziz Diouf pour les U20, et de Mame Ngor Seck, enseignant en éducation physique au Lycée Mariama Ba de Gorée et coach des Cadets avec l’appui de Mansour Diop Professeurs d’EPS sorti de l’INSEPS, les jeunes handballeurs ont débuté leur stage avec deux jours de retard, le samedi 4, en raison de lenteurs administratives au niveau du Ministère des Sports et du CNEPS selon une source.

Logés dans les locaux du CNEPS de Thiès, les 31 sélectionnés, dont 16 Juniors et 15 Cadets, qui avaient reçu un programme de travail à faire de la part des coachs nationaux, ont commencé le stage par un programme d’entraînement physique supervisé par Mame Ngor, puis ont perfectionné des stratégies technico-tactiques.

Les entraînements se font matin et soir, à l’ENOA au camp militaire et au stade Lat Dior de Thiès. Pour les techniciens, il y a un satisfecit. » Ca se passe très très bien même. Demain ( mercredi) ou après demain, on va donner les listes définitives. Concernant le stage, le travail se passe très très bien même. Avec les jeunes nous sommes entrain de peaufiner les dernières stratégies, travailler les systèmes. On va jouer deux matchs amicaux, contre Sacré Coeur le jeudi (U20) et ce mercredi contre Pout HBC (U18), et après ces deux matchs amicaux, les deux sélections s’affronteront le vendredi, avant de s’envoler deux jours plus tard pour Nouakchott. » A lâché le coach des Cadets Mame Ngor, qui reste confiant et décline ses ambitions malgré des adversaires comme champion en titre et le Cap Vert qui pointe le bout du nez depuis un certain temps. » Cette fois çi on va essayer de bousculer la hiérarchie car depuis deux éditions, c’est la Guinée qui est championne. Cependant elle n’est pas notre seule adversaire, car il y’a aussi le Cap Vert. Mais pour cette année, on est très confiants, cependant on va pas s’emballer. On va y aller tout doucement, match après match pour réaliser nos objectifs. » A conclu celui que l’on surnom Djazaka.

Même son de cloche chez le coach des U20 Moustapha Cissé. » Nous voulons reprendre notre leadership dans la zone. La Guinée, en filles comme en Garçons a détrôné le Sénégal, qui était l’épouvantail de la compétition. Dans la perspective de la reconquête , nous sommes sur la bonne voie et les Garçons sont prêts pour relever le défi. D’ailleurs, ils vont jouer en match amical contre Sacré Coeur ce vendredi. Nous sollicitons toutes les prières et demandons l’appui de nos dirigeants pour nous permettre d’atteindre nos objectifs ». A réagi le coach le plus titré de l’élite ces dernières années, avec la formation militaire de l’ASFA.