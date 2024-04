Diplomatie : l’ex Chef de l’État Macky Sall était en visite ce mardi au siège de l’ONU en qualité d’envoyé spécial du Pacte de Paris

XALIMANEWS-Ce mardi, l’ancien chef de l’État du Sénégal Macky Sall était en visite au siège de l’ONU en qualité d’envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète (4P).

Lors de cette visite, Macky Sall a rencontré le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, Antonio Gutterres, qu’il a tenu à remercier via un post sur X.

« Je remercie le secrétaire général de l’ONU, mon ami Antonio Guterres pour notre entretien ce 16 avril 2024 au siège de l’Organisation. Je l’ai informé de ma mission d’Envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète (4P). Je me réjouis de notre convergence de vues sur les sujets dont nous avons discuté et lui exprime ma gratitude pour son soutien à ma mission. »