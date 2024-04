Football-Ligue des champions UEFA/Quarts retours : le PSG « Remontada » le Barça (1-4) pour filer en demi-finale et va croiser Dortmund victorieux de l’Atletico de Madrid (4-2)

XALIMANEWS-Ce mardi dans le cadre des quarts de finale retours de la Ligue des champions, le Paris Saint Germain a renversé le FC Barcelone (1-4) après une mauvaise entame et file dans le dernier carré. Les Parisiens sont imitées par Dortmund qui a retourné l’Atletico de Madrid (4-2) après son revers du match aller. Renversants, ces Parisiens et Marsupiaux

Et la Remontada fut. Après avoir concédé une défaite, qu’on peut qualifier d’amère lors d’un match aller qu’il maîtrisait, le PSG a réussi l’exploit d’aller se venger en Espagne. Et pourtant, tous semblait bien se dérouler pour les Blaugranas, qui vont ouvrir le score par Rafinha (12, 1-0), sévi par Lamine Yamal. Mais les Locaux vont voir rouge par Araujo (29e) coupable d’une faute sur l »excellent Barcola qui filait au but. Ce dernier va servir Dembélé qui va égaliser d’une superbe frappe (40e, 1-1). La mi-temps intervient sur ce score de parité. Dominateurs en seconde, les Parisiens, avec une grosse sérénité dans ce choc, vont doubler la mise par Vitinha (51e, 1-2), imité par Mbappé sur penalty (69e, 1-3). Le Bondynois y va aller de son doublé en fin de match (89e, 1-4), se rattrapant de son « non match » de la manche aller. Et malgré 7 minutes de temps additionnel, le Paris Saint Germain s’impose logiquement lors d’une partie maîtrisée de main de maître, et va disputer sa 4ème demi-finale de Ligue des champions.

Dans l’autre match de la journée, Dortmund battu à l’aller en Espagne, s’3est vengé de l’Atletico Madrid (4-2). Du coup, le PSG et Dortmund vont se croiser en demi-finale.