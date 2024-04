Discours à la nation : Vers un audit des contrats miniers

XALIMANEWS- Il ne s’agit guère de la chasse aux sorcières, mais de voir si les contrats miniers ont été bien ficelés et protègent les intérêts des sénégalais. C’est la conviction du président Diomaye Faye.

« Nous allons faire un audit approfondi des contrats pour voir si les dispositions ont été respectées et s’ils profitent aux sénégalais. Nous devons être transparents conformément aux dispositions édictées par l’ITIE », a-t-il ajouté. Non sans appeler le secteur privé étranger à venir davantage investir au Sénégal.