« Je vais démissionner de mon poste de Sg de Pastef », Bassirou Diomaye Faye

XALIMANEWS- « Je vais démissionner de mon poste de secrétaire général de Pastef et lancer dans la foulée la réforme pour une commission électorale indépendante afin de résoudre définitivement les problèmes très souvent rencontrés dans les périodes électorales. Il s’agit du fichier, des cartes d’identité nationale. Nous allons également rationaliser les partis politiques et soutenir ceux qui sont sérieusement constitués et reconnus », a déclaré le Chef de l’Etat dans son discours de ce 03 avril, adressé à la nation.