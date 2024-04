Discours d’investiture : Bassirou Diomaye Faye compte instaurer un changement systémique

XALIMANEWS- Officiellement installé dans ses fonctions de cinquième Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a prononcé son premier discours en promettant un « changement systémique » à la tête de l’Etat. A 44 ans, le plus jeune Président élu de l’histoire du Sénégal compte s’investir pour « plus de souveraineté » ainsi que pour l’unité nationale après des années d’agitation.

Devant des centaines d’officiels sénégalais et plusieurs chefs d’Etat et dirigeants africains, le nouveau Président du Sénégal a juré, « devant Dieu et devant la Nation sénégalaise, de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal », de défendre « l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale, de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l’unité africaine”. Ensuite dans une allocution solennelle après son serment, Bassirou Diomaye Faye a exprimé toute sa satisfaction quant à sa victoire dès le premier tour de la présidentielle du 24 mars qui, selon lui, est celui du peuple sénégalais mais exprime ensuite « un profond désir de changement systémique ». Aussi, il se dit conscient des enjeux et donne des assurances.

« Le Sénégal sous mon magistère sera un pays d’espérance, un pays apaisé avec une justice indépendante et une démocratie renforcée », a t-il promis.



Revenant sur les troubles qui ont jalonné ces dernières années avant son élection, Bassirou Diomaye Faye a évoqué les dizaines de morts et les centaines d’arrestations, soulignant le fait qu’il va conserver, en mémoire, les sacrifices consentis par les « martyrs de la démocratie, (les) amputés, (les)blessés et (les) anciens prisonniers (…) afin de ne jamais vous décevoir ».



Et d’ajouter : » J’attends clairement la voix des élites décomplexées qui disent haut et fort notre aspiration à plus de souveraineté, au développement et au bien-être commun en Afrique ».

Sur le même registre, il a souligné l’ampleur des défis sécuritaires auxquels font face de nombreux pays africains. A cet effet, il a appelé à plus de solidarité.

Par ailleurs, le nouveau Président a, de nouveau, exprimé « l’ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de notre souveraineté, conformes aux aspirations de notre peuple, dans un partenariat mutuellement gagnant ».