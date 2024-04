Décès du journaliste Mamadou Cissé : Une perte immense pour le journalisme sénégalais

XALIMANEWS-Le journaliste Mamadou Cissé, autrefois correspondant du quotidien national « Le Soleil » dans la région de Kaolack (centre), est décédé mardi matin à Dakar après avoir longtemps lutté contre la maladie, informe l’Agence de la presse sénégalaise. Il avait 75 ans. Surnommé affectueusement Pa Cissé par ses collègues plus jeunes, son décès est considéré comme une perte immense dans le domaine du journalisme.

Connu pour sa gentillesse, sa générosité et son professionnalisme, il a joué un rôle crucial dans la formation de nombreux jeunes professionnels des médias, qui le saluent aujourd’hui.

Selon l’Aps, les professionnels de l’information et de la communication des régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick louent unanimement ses qualités humaines et son dévouement à sa profession.

De février 1978 jusqu’à sa retraite en 2015, Mamadou Cissé a été un pilier du quotidien national, marquant de son empreinte le paysage médiatique sénégalais. Son fils, Mamadou Junior Cissé, également journaliste à Kaolack, rappelle son héritage professionnel et son engagement sans faille, rapporte toujours l’Aps.

Les funérailles de Mamadou Cissé auront lieu mercredi à 10 heures à Kaolack, où il reposera en paix, entouré de sa famille et de ses proches, dans la capitale du Saloum qu’il a tant servi.