Le Créateur a décidé de ton retour à Lui Mon ami comme l’étoile dans la nuit,fuit À la vitesse de l’athlète qui bat le temps Du chronomètre au décodeur des élans Le Maître là-haut ayant sa logique vive A donc jeté mon colonel sur l’autre rive Tu avais acheté ton billet,je t’attendais Et les anges ont décidé du triste forfait À votre rencontre de savants à Orlando Puis venir me voir à DC en tenant le pot Aux souvenirs des années du primaire Lorsque nous célébrions les meilleurs De la classe,toi ou moi ou Cheikh Sarr La vie n’est jamais complète et pleine Cet hiver était destiné pour une peine De voir reporter au futur de l’au-delà La retrouvaille comme ça plaît à Allah Je ne pourrais pas prier sur ton cercueil Mais je serai esprit au milieu des feuilles D’acacias près des cimetières de Sakal Sur une colline à la chevelure de cristal Ami!Tu étais plus que colonel et docteur Un homme simple qui ôtait les douleurs Aux nerfs des patients riant de bonheur Ancré dans sa foi,le croyant ne peut pas Crier surprise quand survint cette mort Sachant que la mort est partie du corps Je ne peux pas ne pas pleurer ton départ Si brusque et qui embrouille mes heures D’un vide que les vers ne peuvent remplir À Dieu À Dieu Khalifa vers le vaste empire Pour les hommes pieux qui savent sourire Repose en Paix ! Makkane Washington 10 février 2023

