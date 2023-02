XALIMANEWS-Le bureau politique du parti socialiste, a tenu ce samedi 11 février 2023, à leur siège, sous la présidence de madame Aminata Mbengue Ndiaye, secrétaire générale du parti,

Voici son discours d’ouverture!

Camarades membres du Secrétariat Exécutif National,

ADVERTISEMENT

Camarades membres du Bureau Politique,

Camarades Secrétaires Généraux d’Union Régionale,

Camarades Secrétaires Généraux de Coordination,

Mesdames et Messieurs les représentants de la Presse,

Mes Chers camarades,

J’ai le plaisir d’ouvrir, ce matin, notre Séminaire qui fait suite à la résolution prise lors de la 15ème session de notre Bureau Politique du samedi 09 avril 2022.

Il est l’aboutissement d’un processus de concertation et d’échanges inclusifs en notre sein, initié depuis plusieurs mois maintenant, par le Comité national préparatoire dirigé par notre camarade Mar DIOUF que je félicite tout particulièrement, en votre nom.

J’associe à ces félicitations tous les camarades membres du Comité de pilotage de notre Séminaire ainsi que tous les camarades membres du Comité national préparatoire, parmi lesquels nos valeureux camarades Makhoudia NDOUR, Mame Bounama SALL, le Comité consultatif des Sages, le Comité scientifique, les Jeunes et les Femmes.

Réunissant les membres du Bureau politique et les Secrétaires généraux de coordination, notre Séminaire a pour thème général : «LE PARTI SOCIALISTE A LA CROISÉE DES CHEMINS: ENJEUX ET DÉFIS ».

Chers camarades,

L’idée d’organiser cette importante rencontre de réflexion procède de notre volonté commune d’engager sans complaisance un débat introspectif sur notre Parti et son devenir.

L’examen de ce thème nous permettra de revisiter notre parcours politique récent, à la lumière des mutations et transformations en cours, d’apprécier notre organisation et nos modes de fonctionnement, d’évaluer nos alliances stratégiques et d’envisager les perspectives à court et moyen terme.

Au plan politique, notre formation a participé dans le cadre de la Coalition Benno Bokk Yaakar (BBY) à toutes les élections depuis 2012 : l’élection Présidentielle en 2019 ; deux élections législatives en 2017 et 2022 et deux élections territoriales en 2014 et 2022. A cela, s’ajoutent les élections des Hauts Conseillers des Collectivités territoriales en 2014 et 2022. Le moment est donc venu d’en faire l’évaluation générale et de dresser des perspectives.

Mes chers camarades,

Nos réflexions devront ainsi nous permettre de repenser les principes fondateurs de notre Parti, réaffirmés lors de notre dernier Congrès ordinaire des 6 et 7 juin 2014 à savoir :

• « Notre adhésion à un idéal de société fondée sur la liberté, l’égalité, la solidarité, la justice, le progrès, le respect des droits humains, la souveraineté du peuple et tous les principes et valeurs qui fondent le socialisme ;

• Notre ferme détermination à travailler à l’avènement de ce projet de société et ce, par la conquête légitime et l’exercice du pouvoir né de l’expression du suffrage universel ;

• Notre ancrage au socialisme démocratique ;

• Notre engagement irréversible à œuvrer pour l’instauration d’une démocratie moderne et renforcée, ainsi que d’une République soucieuse du rayonnement du Sénégal dans le monde, de la construction de l’Unité Africaine, de la solidarité entre les peuples et du progrès de la démocratie dans le monde. »

Au niveau de l’animation de nos structures, nous devons, ensemble, trouver les voies et moyens de les redynamiser de la base au sommet afin de donner à notre Parti plus de visibilité et le rendre plus attractif.

Le processus de ventes des cartes que nous avions démarré en 2018 n’a pas connu le rythme escompté, même si des facteurs exogènes ont dû amener à le suspendre, je veux parler de la crise de la Covid 19.

A l’occasion de notre 15ème congrès ordinaire, des réformes majeures avaient été adoptées au niveau de nos structures telles que:

– La Suppression du Conseil National, instrument de gouvernance qui ne se réunissait plus depuis l’alternance survenue en 2000 ;

– L’augmentation significative de l’effectif du Comité Central qui est passé à plus de 1000 membres ;

– L’élargissement du Bureau politique, à toutes les composantes du parti, dont l’effectif est passé de 60 à près de 200 membres ;

– La création du Secrétariat Exécutif National (SEN), une instance restreinte qui se réunit entre deux réunions du Bureau politique ;

S’agissant de nos instances de base, les coordinations sont au nombre de 138, au terme des renouvellements de 2014, avec la restructuration autorisée de certaines coordinations pour une meilleure gestion de proximité.

Nous devrons évaluer l’efficacité et la pertinence de nos instances de direction et voir si la restructuration de nos structures de base ont permis un meilleur fonctionnement.

Dès lors, certaines questions se posent à nous.

-Qu’en est-il des organes spécialisés : L’Ecole du Parti, Le Réseau des Universitaires, Vision Socialiste, le Conseil Consultatif des Sages ?

– des mouvements intégrés et affiliés : les jeunes et les femmes?

– des mouvements d’initiative et d’action ?

– de l’organisation du Parti au niveau de la Diaspora.

Chers camarades,

Comme vous le savez tous, la Communication est un enjeu stratégique pour tout Parti Politique, encore plus de nos jours notamment avec l’avènement des nouveaux outils de communication tels que les réseaux sociaux.

Il s’agira, au cours de ce séminaire, de procéder à un diagnostic sans complaisance de la communication du parti, de celle de tous ses responsables, de la communication interne et externe du Parti, ainsi que de la communication horizontale et verticale. Il s’agit ici d’adopter les grandes lignes d’une nouvelle stratégie de communication.

Je tiens à réaffirmer l’importance accordée par notre Parti à la communication et à sa modernisation, à travers les Technologies de l’information et de la communication (TIC) qui nous permettent de nous adapter aux défis de notre époque.

Enfin, nous devrons également réfléchir à mettre en place des innovations pour améliorer de manière substantielle le financement du Parti, en vue de lui assurer un meilleur fonctionnement.

Je suis persuadée qu’avec la richesse des sous-thèmes traités dans une approche inclusive et participative, nos camarades trouveront des terrains intéressants d’échange sur les enjeux et défis actuels relatifs à la vie de notre parti.

Mesdames et Messieurs,

Chers camarades,

Je voudrais vous dire, solennellement que, comme tous les militants et sympathisants du Parti socialiste, j’accorde un très grand intérêt aux conclusions qui sortiront de nos échanges, que je souhaite sereins, féconds et résolument orientés vers les intérêts supérieurs du Parti.

Avec l’aide de Dieu, je puis vous assurer qu’ensemble nous leur accorderons une attention militante dans la mise en œuvre des fruits de nos réflexions.

Pour cela, vous avez toute la confiance du Secretariat general, car je sais pouvoir compter sur chacune et chacun d’entre vous, toutes générations confondues.

En vous renouvelant mes chaleureux encouragements, pour cette mobilisation qui témoigne de la vitalité qui caractérise depuis toujours le Parti socialiste et en souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouvert le Séminaire du Bureau Politique.

Je vous remercie de votre attention.