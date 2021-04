Et de poursuivre: «ce n’est pas par hasard que le vieux dictateur Alpha Condé après avoir arraché par la force et le sang des martyrs guinéens un troisième mandat illégal, se permet d’organiser un blocus de la frontière. S’il a le courage de le faire, c’est parce qu’il est soutenu par des forces prédatrices dans le monde et qui savent que la démocratie sénégalaise est affaiblie par Macky Sall et que Macky Sall a perdu totalement sa majorité électorale de 2012».

