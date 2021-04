XALIMANEWS-Après l’annoncé de son retrait du projet de la Super League hier soir, Liverpool, via son propriétaire John W. Henry, s’est excusé auprès de ses fans, de Jürgen Klopp et des joueurs à travers une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Le club de la Mersey, faisait parti des 12 clubs fondateurs de la Super Ligue Européenne, Mais face au tollé suscité par une ce projet deviationniste, Liverpool s’est rétracté et a annoncé son retrait dudit projet, ce mardi soir. Via son propriétaire, le club champion d’Europe 2019, a tenu à s’excuser auprès de ses fans, coachs et joueurs, à travers une vidéo postée sur Twitter.

«Je tiens à m’excuser auprès de tous les fans et supporters du Liverpool Football Club pour les perturbations que j’ai causées au cours des dernières 48 heures. Il va sans dire, mais il faut le dire, que le projet mis en avant n’allait jamais tenir sans le soutien des fans. Personne n’a jamais pensé différemment en Angleterre. Au cours de ces 48 heures, vous avez été très clairs sur le fait qu’il ne tiendrait pas. Nous vous avons entendu. Je vous ai entendu. Et je veux m’excuser auprès de Jürgen, de Billy, des joueurs et de tous ceux qui travaillent si dur au LFC pour rendre nos fans fiers. Ils n’ont absolument aucune responsabilité dans cette perturbation. Ce sont eux qui ont été les plus perturbés, et de manière injuste. C’est ce qui fait le plus mal. Ils aiment votre club et travaillent pour vous rendre fiers chaque jour. Je sais que toute l’équipe du LFC possède l’expertise, le leadership et la passion nécessaires pour rétablir la confiance et nous aider à aller de l’avant. Il y a plus de dix ans, lorsque nous avons signé pour relever les défis liés au football, nous avons rêvé de ce dont vous avez rêvé. Et nous avons travaillé dur pour améliorer votre club. Notre travail n’est pas terminé. Et j’espère que vous comprendrez que même lorsque nous faisons des erreurs, nous essayons de travailler dans le meilleur intérêt de votre club. Dans cet effort, je vous ai laissé tomber. Encore une fois, je suis désolé, et je suis le seul responsable de la négativité inutile de ces derniers jours. C’est quelque chose que je n’oublierai pas. Et cela montre le pouvoir qu’ont les fans aujourd’hui et qu’ils continueront à avoir à juste titre. S’il y a une chose que cette horrible pandémie a clairement montrée, c’est à quel point les fans sont essentiels à notre sport et à tous les sports. Cela se voit dans chaque stade vide. Cette année a été incroyablement difficile pour nous tous, et pratiquement personne n’a été épargné. Il est important que la famille du football de Liverpool reste intacte, vitale et engagée dans ce que nous avons vu de votre part au niveau mondial, avec des gestes locaux de gentillesse et de soutien. Je peux vous promettre que je ferai tout ce que je peux pour y parvenir. Merci de m’avoir écouté.»

