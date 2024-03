Entretien des stations de pompage, curage des canalisations : l’ONAS lance les opérations pré-hivernage

XALIMANEWS-Mamadou Mamour Diallo, Directeur général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), initie des mesures visant à préserver les progrès réalisés. Le 13 mars 2024, l’ONAS a lancé des opérations pré-hivernage dans le cadre d’une démarche proactive. Notamment, l’année précédente, il s’était engagé à consolider les réalisations après avoir drainé les eaux de pluie dans différentes zones, dont la Cité des Eaux, les Parcelles Assainies et la Cité Diounkhop en banlieue dakaroise.

« Nous sommes ici pour donner le coup d’envoi officiel des IHP pour l’année 2024. Comme vous le savez, l’ONAS a une mission cruciale dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et pluviales, et nous sommes à quelques mois de l’hivernage. Comme l’année dernière, nous avons souhaité, avec toute l’équipe, lancer ces opérations de manière très précoce », a-t-il lancé lors du lancement officiel des opérations pré-hivernage, à la station de traitement des eaux usées de Cambérène.

Le Dg de l’ONAS poursuit sur les avancées. « Les travaux, comprenant le curage des canalisations, l’entretien des équipements des stations de pompage et l’écrêtage des bassins, seront réalisés avec promptitude à Dakar et à l’intérieur du pays. Un programme de curage de 100 km sur les 200 km du réseau de la capitale est prévu, devant être achevé avant le 30 juin ». Le Directeur général a appelé les concessionnaires à respecter les délais, soulignant : « Nous avons un linéaire de 200 km. Les 50% feront l’objet d’un curage préventif, dont la durée n’excédera pas 96 jours », a déclaré M. Diallo devant la presse.

D’après lui, cette anticipation a déjà porté ses fruits en 2023, avec d’importants travaux effectués dans la Zone de Captage, à la Cité Belle Vue et au Centre de Santé Philippe Maguilène Senghor, ainsi que dans les villes de l’intérieur. Les initiatives pré-hivernage seront bientôt lancées dans les régions. Il souligne que ces succès sont le résultat d’investissements significatifs sous la direction du président de la République, Macky Sall.

En plus des projets structurants, des initiatives telles que le renouvellement du collecteur Hann-Fann, la dépollution de la Baie de Hann et le projet de modernisation et d’extension de la station de Cambérène ont contribué à cette réussite. Le régime de Macky Sall a également doté plusieurs villes secondaires d’un système d’assainissement, démontrant son engagement en faveur de l’équité territoriale. Actuellement, des travaux de curage sont en cours à Fass, Rufisque et Pikine.