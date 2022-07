La plainte est dirigée contre A. Nd, M. Nd et X. Elle vise les délits d’escroquerie et de faux en écritures publiques authentiques. Elle a été transmise le 24 septembre 2021 à la Section de recherches de la gendarmerie. Mais depuis dix ans, le dossier n’avance pas. Le Témoin renseigne que les avocats du plaignant ont relancé le procureur de la République à travers une correspondance datée du 14 juin 2022.

En menant ses investigations, S. S. F découvre que le reliquat a été payé à M. Nd. et A. Nd. via la Banque islamique du Sénégal (BIS). Et que ces derniers, qui sont les enfants d’une haute autorité du régime en place, ont présenté à la BIS des actes notariés modifiant les statuts.

