XALIMANEWS-Le contrôleur des Impôts et Domaines Babacar Dia a été arrêté et déféré au parquet par la Sûreté urbaine (SU) de Dakar, apprend-t-on du quotidien Libération. Le mise en cause est poursuivi pour faux et usage de faux portant sur des documents administratifs, escroquerie au foncier et association de malfaiteurs, faux en écritures privées et contrefaçon du sceau de l’État.

Le contrôleur des Impôts et Domaines Babacar Dia fait l’objet d’une plainte de El Hadji Ibrahima Niasse Guèye, El Hadji Ndiack Samb Guèye et Belgica Fabiola Guèye. Ces derniers, informe Libération dans son édition de ce mardi, avaient contacté le sieur Dia pour l’achat de terrains à Yoff. L’inspecteur des Impôts et Domaines leur propose des parcelles sur le site de l’ancien Aéroport Léopold Sedar Senghor. Affirmant que celles-ci appartiennent à Mame Boye Diao, le directeur des Domaines, qui lui aurait demandé de lui trouver des acquéreurs.

Libération rapporte que les plaignants ont versé un acompte de 70 millions de francs CFA à Babacar Dia. En contrepartie, révèle le journal, ce dernier leur a remis une notification d’attribution des terrains, qui aurait été signée par Mame Boye Diao, ainsi que des baux supposés consentis à leur profit par l’État du Sénégal et signés par le gouverneur de Dakar.

ADVERTISEMENT

Interpellés par les enquêteurs, le gouverneur et le directeur des Domaines ont démenti avoir signé de tels documents. Pour sa part, Babacar Dia a juré n’avoir jamais reçu 70 millions de francs CFA des plaignants et qu’il ne leur a jamais remis les faux documents. Confronté à une vidéo où on le voit en compagnie des plaignants sur le site en question, il assure qu’il n’y a effectué qu’une visite et qu’il était en compagnie du notaire Me Aïssatou Guèye Diagne pour lui montrer d’autres parcelles.

Quid de la décharge établie au bénéfice du neveu des plaignants et indiquant qu’il a vendu à ces derniers des terrains pour 1601 m2 à 150 millions de francs CFA ? Babacar Dia avoue avoir produit la décharge le 2 novembre 2020 dans le bureau du notaire Aïssatou Guèye Diagne.

Libération informe que cette dernière est poursuivie dans le cadre de cette affaire. Mais vu son statut de notaire, elle n’a pas été encore arrêtée. Le journal signale que c’est la cinquième fois que Babacar Dia est arrêté pur une affaire d’escroquerie au foncier.

Avec Libération / Seneweb