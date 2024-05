Etats-Unis : le cannabis sera reclassé comme une substance moins dangereuse

XALIMANEWS-Aux États-Unis, le cannabis va reclassé comme une substance moins dangereuse, comme annoncé par le gouvernement.

Ce jeudi, le secteur du cannabis a exprimé son euphorie suite à l’annonce de l’administration Biden concernant une procédure de reclassement du cannabis, a rapporté France 24. Celui-ci sera désormais considéré comme présentant un risque de dépendance modéré à faible.

Le 16 mai, le gouvernement Biden a lancé une procédure pour reclasser le cannabis comme substance moins dangereuse, marquant un tournant dans la décriminalisation de la marijuana aux États-Unis. Le ministère de la Justice propose de retirer le cannabis de la catégorie 1, qui inclut les substances les plus addictives et sans usage médical reconnu, comme l’héroïne et le LSD.

La proposition sera soumise à la DEA, une démarche attendue du gouvernement Biden après des fuites fin avril. Le cannabis est légal pour usage récréatif et médical dans 24 États américains et pour usage médical uniquement dans plusieurs autres. Cependant, il reste classé parmi les substances les plus addictives, exposant possesseurs et vendeurs à des poursuites fédérales.