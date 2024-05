Amadou Bâ “va assumer pleinement son statut de chef de l’opposition”, promet Cheikh Oumar Anne

XALIMANEWS: Le maire de Ndioum, Cheikh Oumar Anne, mandataire de l’ancien candidat de Benno Bokk Yaakaar (BBY, opposition) à la dernière élection présidentielle, a affirmé, jeudi, qu’Amadou Bâ va ”assumer pleinement et avec responsabilité” son statut de chef de l’opposition pour préparer son retour aux affaires.

M. Anne s’exprimait jeudi à Ndioum, une commune du département de Podor dont il est le maire, où ses partisans sont venus l’accueillir à son retour après une absence depuis l’élection présidentielle du 24 mars dernier.

”Le Premier ministre [Amadou Ba, ex PM] se porte bien et vous remercie de votre engagement à ses côtés”, a déclaré l’ancien ministre de l’Education nationale.

À propos de l’avenir politique de l’ex chef de gouvernement du président Macky Sall, Cheikh Oumar Anne a annoncé qu”’Amadou Ba va pleinement assumer son statut de chef de l’opposition avec fermeté”, pour, dit-il, ” revenir dès 2029 aux affaires et conduire le pays à l’émergence avant 2035?.

”Il a les idées et la stratégie pour mener le pays à cet objectif, dans la paix, la stabilité et la cohésion sociale”, assure-t-il, ajoutant : ”Nous serons une opposition responsable, crédible et capable de faire des propositions pertinentes”.

Une résolution dite ” déclaration de Ndioum” a sanctionné la rencontre avec ses partisans, lesquels y ont pris l’engagement de l’accompagner” dans sa ”nouvelle trajectoire politique”.