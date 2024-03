Famille sénégalaise tuée à Denver : Gavin Seymour (19 ans) condamné à 40 ans de prison 

XALIMANEWS-Vendredi dernier, l’un des accusés, Gavin Seymour âgé de 19 ans, a été condamné à 40 ans de prison dans l’affaire du tragique incendie criminel ayant coûté la vie à cinq membres de la famille Diol à Denver (États-Unis) en 2021.

Selon les informations rapportées par Libération dans son édition de ce lundi, cette peine a été prononcée à la suite d’un accord conclu entre Seymour et la justice américaine, l’obligeant à plaider coupable.

Le journal précise également que d’autres suspects impliqués dans cette affaire sont en attente de jugement.

Selon les conclusions de l’enquête, Gavin Seymour et ses complices ont déclenché l’incendie accidentellement dans la maison des victimes. Les enquêteurs américains ont déterminé qu’ils avaient visé par erreur la mauvaise maison dans le but de se venger d’un gang rival. Cet incendie criminel a entraîné la perte tragique de cinq membres de la famille Diol : Djibril Diol (29 ans), sa femme Adja Diol (23 ans), leur fille Khadija Diol (1 an), ainsi que Hassan Diol (25 ans) et sa fille de 6 mois, Hawa Bèye.