Présidentielle 2024 : La CEDEAO déploie 130 observateurs au Sénégal

XALIMANEWS-La Commission de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) va déployer 130 observateurs au Sénégal dans le cadre de la mission d’observation électorale (Moe) en perspective du scrutin présidentiel du 25 février 2024 pour suivre l’évolution du processus, informe Pulse.

Ce déploiement de 130 observateurs de l’organisation communautaire régionale fait suite aux incertitudes qui entourait le calendrier électoral républicain qui se sont dissipées. A cet égard, suivant de très près l’évolution du processus électoral au Sénégal elle reste déterminée à soutenir le peuple sénégalais dans ses efforts de réconciliation nationale et de consolidation démocratique, souligne un communiqué de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

En outre, elle a exprimé sa « détermination à soutenir le peuple sénégalais dans ses efforts de réconciliation nationale et de consolidation démocratique ». Tout en se félicitant de la « promulgation de la loi d’amnistie », elle a aussi annoncé « le déploiement d’une forte délégation de 130 observateurs dans le cadre de la tenue de l’élection présidentielle du 24 mars 2024 dirigée par Pr Ibrahim Agboola Gambari, ancien sous- secrétaire général des nations unies et ancien ministre des affaires étrangères du Nigéria ».

Elle a également invité « toutes les parties prenantes du processus électoral à faire du Sénégal le vrai gagnant de l’élection en prônant et en donnant la priorité à la tolérance, à la paix et à la réconciliation à travers des propos et des actes pacifiques ».