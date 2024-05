Football-3e-4e journées Eliminatoires Mondial 2026/Zone Afrique : Aliou Cissé dévoile sa liste, Chérif Ndiaye découvre la tanière

XALIMANEWS-En vue des matchs de la 3e et 4e journées des Éliminatoires du Mondial 2026, face respectivement la RD Congo et la Mauritanie, le sélectionneur des Lions a dévoilé sa liste ce vendredi.

Le Sénégal compte le même nombre de points que le Soudan dans leur groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2026. En vue des matchs des matchs de la 3e et 4e journées face respectivement à la RD Congo ( 6 juin) et la Mauritanie (9 juin), Aliou Cissé a dévoilé une liste de 26 joueurs. La seule nouveauté est Cherif Ndiaye, le buteur de l’Etoile rouge de Belgrade, champion de la Serbie.

Dans ce groupe de 26 convoqués, manquent à l’appel eux habitués de la tanière, en l’occurrence Cheikhou Kouyaté et Boulaye Dia. Ces deux cadres de la sélection font les frais de leurs manques de temps de jeu en clubs.

Concernant la convocation du Médinois, Cherif Ndiaye, elle est tout a fait logique au vu de ses récents performances en club. « Je pense qu’il a été assez régulier. C’est un garçon qui a marqué pratiquement plus de 20 buts et a délivré, je crois, trois à quatre passes décisives. Il a joué la Ligue des Champions. Même s’il n’y avait pas la possibilité de le convoquer auparavant, aujourd’hui, avec les contre-performances et les blessures de certains joueurs en difficulté avec leurs clubs respectifs, il est tout à fait cohérent de l’inviter, « a avoué Cissé à l’encontre du récent champion de la Serbie.

Voici la liste des 26 joueurs convoqués

Gardiens : Edouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Clermont), Seny Dieng (Middlesbrough)

Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdou Diallo (Al-Arabi), Moussa Niakhate (Nottingham Forest), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa), Mikayil Ngor Faye (FC Barcelone), Arouna Sangante (Le Havre AC), Formose Mendy (FC Lorient), Seydou Sano (Al-Gharafa)

Milieux de terrain : Nampalys Mendy (RC Lens), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Lamine Camara (FC Metz), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (OM), Habib Diarra (Strasbourg), Idrissa Gueye (Everton), Dion Lopy (Almería)

Attaquants : Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (OM, Habib Diallo (Al-Shabab), Iliman Ndiaye (OM), Nicolas Jackson (Chelsea), Cherif Ndiaye (Etoile Rouge de Belgrade), Abdallah Sima (FC Rangers)